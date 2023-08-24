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ВСУ показали кладбище военной техники в районе Работина

0:52
Силовые структуры

На Ореховском направлении в районе Работина появилось новое кладбище военной техники вооружённых сил Украины (ВСУ) и НАТО. Видео распространяется в украинских соцсетях.

Новое кладбище техники ВСУ появилось на Ореховском направлении

На кадрах видны три уничтоженные БРМ Leopard 2R HMBV, которые ВСУ получили от Финляндии. Они предназначены для пробивания безопасных коридоров в заграждениях и минных полях.

Фактически, это тот же танк Leopard 2A4, но без 120-мм пушки и с дополнительной противоминной защитой.

Также на кадрах видны танки Т-72Б с новыми тактическими знаками ВСУ, которые появились незадолго до "контрнаступления".

На том же участке ржавеет теперь и единственный БРЭМ Bergepanzer 3, поставленный на Украину из Канады.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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