На Ореховском направлении в районе Работина появилось новое кладбище военной техники вооружённых сил Украины (ВСУ) и НАТО. Видео распространяется в украинских соцсетях.
На кадрах видны три уничтоженные БРМ Leopard 2R HMBV, которые ВСУ получили от Финляндии. Они предназначены для пробивания безопасных коридоров в заграждениях и минных полях.
Фактически, это тот же танк Leopard 2A4, но без 120-мм пушки и с дополнительной противоминной защитой.
Также на кадрах видны танки Т-72Б с новыми тактическими знаками ВСУ, которые появились незадолго до "контрнаступления".
На том же участке ржавеет теперь и единственный БРЭМ Bergepanzer 3, поставленный на Украину из Канады.
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