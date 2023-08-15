В Сети появилось видео, снятое военнослужащими вооружённых сил Украины (ВСУ) с борта бронетехники. Кадры распространяются в украинских Telegram-каналах.
Солдаты едут по грунтовой дороге, слева и справа на обочинах которой находятся два поврежденных немецких танка "Леопард". Где именно и когда снято видео, неизвестно.
Ранее британский обозреватель отметил, что немецкие "Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооружённых ракетами "Корнет". По его словам, установки проще, универсальнее и дешевле американских аналогов.
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