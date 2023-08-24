Военкор Коц: ВС РФ стянули резервы для осенней кампании, наступление уже идёт

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Российское командование закончило подготовку резервов к осенней кампании в зоне СВО, они будут использованы как для усиления обороны, так и для наступательных действий, рассказал военкор Андрей Коц.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Когда выдохнется украинское наступление, наши либо усилят нажим на севере, в районе Лимана или Купянска, либо ударят где-то ещё, потому что у нас достаточно серьёзная резервная группировка собралась", — пояснил он в интервью URA. RU.

Наступательные действия российских подразделений уже начались на некоторых участках линии боевого соприкосновения, добавил репортёр, активны, в том числе, Купянское и Краснолиманское направления.

"Наш противник уже эвакуирует купянские окрестности. Там 63 населённых пункта эвакуируются", — сообщил Коц.

Взятие этого райцентра, отметил военкор, позволит развить наступление в направлении Изюма и Харькова, а также освободить Славинско-Краматорскую агломерацию в ДНР.