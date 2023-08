Your browser does not support the audio element.

Российское командование закончило подготовку резервов к осенней кампании в зоне СВО, они будут использованы как для усиления обороны, так и для наступательных действий, рассказал военкор Андрей Коц.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.