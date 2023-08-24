Штаб украинских войск уничтожен российской армией под Красным Лиманом, три офицера погибли. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
По его словам, один из штабов ВСУ был поражён при огневом налёте ВС РФ в ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления украинскими войсками.
В результате перехвата данных было установлено, что три офицера ликвидировано, ещё пятеро ранены.
Ранее Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ находят на отбитых позициях под Купянском тела погибших солдат ВСУ.
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