Марочко: бойцы ВС РФ находят на отбитых позициях под Купянском тела погибших солдат ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

При захвате украинских позиций на Купянском направлении российские военные находят много тел солдат ВСУ. Среди них есть и уже давно погибшие. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Фото: Стоп-кадр с видео

По мнению эксперта, боевики ВСУ не эвакуировали убитых сослуживцев длительное время и вели боевые действия, находясь среди тел погибших.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, который испугался наступления группы россиян и отказался идти в атаку.