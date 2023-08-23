При захвате украинских позиций на Купянском направлении российские военные находят много тел солдат ВСУ. Среди них есть и уже давно погибшие. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По мнению эксперта, боевики ВСУ не эвакуировали убитых сослуживцев длительное время и вели боевые действия, находясь среди тел погибших.
Ранее источник в силовых структурах рассказал, что под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, который испугался наступления группы россиян и отказался идти в атаку.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.