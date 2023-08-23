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Марочко: бойцы ВС РФ находят на отбитых позициях под Купянском тела погибших солдат ВСУ

0:40
Силовые структуры

При захвате украинских позиций на Купянском направлении российские военные находят много тел солдат ВСУ. Среди них есть и уже давно погибшие. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Марочко: бойцы ВС РФ находят на отбитых позициях под Купянском тела погибших солдат ВСУ
Фото: Стоп-кадр с видео

По мнению эксперта, боевики ВСУ не эвакуировали убитых сослуживцев длительное время и вели боевые действия, находясь среди тел погибших.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, который испугался наступления группы россиян и отказался идти в атаку.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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