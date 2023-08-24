Украинские подразделения изо всех сил пытаются взять под контроль село Работино Запорожской области, и эти попытки делаются ради того, чтобы угодить киевскому командованию. В этом уверен руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"В Работино Запорожской области ВСУ начали активно наступать. Видимо, под праздник своей незалежности решили угодить киевскому начальству, несмотря на колоссальные потери", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Рогозин отметил, что атаки проводятся в основном при помощи беспилотников. Также фиксируются попытки прорыва при помощи штурмовых отрядов.
Бои у Работино в последнее время не утихают. По сообщению Минобороны, у села было отражено четыре атаки украинских войск.
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