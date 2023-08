Your browser does not support the audio element.

Украинские подразделения изо всех сил пытаются взять под контроль село Работино Запорожской области, и эти попытки делаются ради того, чтобы угодить киевскому командованию. В этом уверен руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.