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Рогозин: атакуя Работино, ВСУ стараются угодить киевскому начальству

0:52
Силовые структуры

Украинские подразделения изо всех сил пытаются взять под контроль село Работино Запорожской области, и эти попытки делаются ради того, чтобы угодить киевскому командованию. В этом уверен руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Рогозин: атакуя Работино, ВСУ стараются угодить киевскому начальству
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

"В Работино Запорожской области ВСУ начали активно наступать. Видимо, под праздник своей незалежности решили угодить киевскому начальству, несмотря на колоссальные потери", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Рогозин отметил, что атаки проводятся в основном при помощи беспилотников. Также фиксируются попытки прорыва при помощи штурмовых отрядов.

Бои у Работино в последнее время не утихают. По сообщению Минобороны, у села было отражено четыре атаки украинских войск.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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