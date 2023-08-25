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Марочко: штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом

Силовые структуры

Из-за российских минных заграждений на Краснолиманском направлении понесла потери штурмовая группа вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на источники.

Марочко: штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
Фото: Стоп-кадр с видео

По его словам, группа украинских боевиков численностью до взвода, попыталась, используя рельеф местности, сократить межпозиционное пространство и приблизиться к передовым наблюдательным постам ВС РФ в районе Серебрянского лесничества.

Украинские военные, не дойдя около 100 метров, зашли в зону поражения противопехотных мин МОН-100. Мины были приведены в действие при помощи дистанционного управления со скрытого наблюдательного пункта.

В результате срабатывания мин группа была рассеяна и вернулась на исходные позиции, понеся значительные потери. Точных данных о количестве потерь на данный момент нет, заключил Марочко.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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