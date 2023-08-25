В Сети появились кадры очередного подвига российского военнослужащего. Боец сумел один захватить опорный пункт боевиков ВС Украины в районе Красного Лимана. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".
Сообщается, что русский солдат незаметно подобрался к огневой точке украинских националистов и, выждав подходящий момент, уничтожил огнём из стрелкового оружия сразу трёх бойцов противника. Они не успели оказать сопротивление.
Напомним в марте 2023 года мобилизованный ВС РФ Александр Мальцев также в одиночку захватил траншею ВСУ и уничтожил троих боевиков. В другом бою он погиб, но был посмертно представлен к высокой награде.
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