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Российский военный в одиночку захватил опорник ВСУ под Красным Лиманом

Силовые структуры

В Сети появились кадры очередного подвига российского военнослужащего. Боец сумел один захватить опорный пункт боевиков ВС Украины в районе Красного Лимана. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

Российский боец в одиночку захватил опорник ВСУ

Сообщается, что русский солдат незаметно подобрался к огневой точке украинских националистов и, выждав подходящий момент, уничтожил огнём из стрелкового оружия сразу трёх бойцов противника. Они не успели оказать сопротивление.

Напомним в марте 2023 года мобилизованный ВС РФ Александр Мальцев также в одиночку захватил траншею ВСУ и уничтожил троих боевиков. В другом бою он погиб, но был посмертно представлен к высокой награде.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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