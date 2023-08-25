Украинские боевики в составе группы из пяти человек предприняли попытку продвижения к позициям российских военных на Запорожском направлении, однако были уничтожены бойцами спецназа. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".
Сообщается, что противник попытался продвинуться по примыкающей траншее, по нему отработали из автоматического станкового гранатомёта, всушники отступили обратно на свой опорный пункт.
После этого боевики совершили новую вылазку, но были замечены с беспилотника, который скорректировал огонь артиллерии по противнику.
Ранее появилось видео, как российский боец в одиночку захватил опорник врага и уничтожил трёх националистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.