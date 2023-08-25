Спецназ армии России уничтожил группу из пяти боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Украинские боевики в составе группы из пяти человек предприняли попытку продвижения к позициям российских военных на Запорожском направлении, однако были уничтожены бойцами спецназа. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Спецназ накрыл группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Сообщается, что противник попытался продвинуться по примыкающей траншее, по нему отработали из автоматического станкового гранатомёта, всушники отступили обратно на свой опорный пункт.

После этого боевики совершили новую вылазку, но были замечены с беспилотника, который скорректировал огонь артиллерии по противнику.

Ранее появилось видео, как российский боец в одиночку захватил опорник врага и уничтожил трёх националистов.