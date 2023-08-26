Пленный азовец* пошёл воевать против отца: "Он был в шоке"

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пленный боевик националистического батальона "Азов"* Сергей Русинов рассказал, что ему фактически пришлось воевать против своего отца. По его словам, отец — артиллерист из Луганска, а ранее состоял в рядах Народной милиции.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как уточнил боевик, в "Азов"* он попал по личной инициативе. Даже набил нацистские татуировки. Парня не смутило, что отец на тот момент служил в Народной милиции.

"Он понял, что я просто дегенерат и всё. Он в шоке был. Ладно бы я был просто патрульным, а я добровольно в "Азов"* пошёл", — рассказал Русинов РИА Новости.

Мужчина посетовал, что тогда ему нужно было идти по стопам отца, но, казалось, что в "Азове"* будет лучше.

По словам Русинова, о его судьбе родители не знали до этого года, хотя в плен он вместе с другими боевиками нацбатальона сдался в Мариуполе. Родители смогли приехать в СИЗО его навестить.

Как уточнил азовец*, он бы хотел вернуться домой, но не знает как.

"Если кто-то узнает в Луганске, что я "азовец*", то меня захотят там может… Бояться — не боюсь. Просто если что случится, это на родителях отразится, моя тупость…", — резюмировал боевик.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.