Пленный боевик националистического батальона "Азов"* Сергей Русинов рассказал, что ему фактически пришлось воевать против своего отца. По его словам, отец — артиллерист из Луганска, а ранее состоял в рядах Народной милиции.
Как уточнил боевик, в "Азов"* он попал по личной инициативе. Даже набил нацистские татуировки. Парня не смутило, что отец на тот момент служил в Народной милиции.
"Он понял, что я просто дегенерат и всё. Он в шоке был. Ладно бы я был просто патрульным, а я добровольно в "Азов"* пошёл", — рассказал Русинов РИА Новости.
Мужчина посетовал, что тогда ему нужно было идти по стопам отца, но, казалось, что в "Азове"* будет лучше.
По словам Русинова, о его судьбе родители не знали до этого года, хотя в плен он вместе с другими боевиками нацбатальона сдался в Мариуполе. Родители смогли приехать в СИЗО его навестить.
Как уточнил азовец*, он бы хотел вернуться домой, но не знает как.
"Если кто-то узнает в Луганске, что я "азовец*", то меня захотят там может… Бояться — не боюсь. Просто если что случится, это на родителях отразится, моя тупость…", — резюмировал боевик.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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