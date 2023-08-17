Военный эксперт Матвийчук: В "Азов"* набрали всё отребье Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мнение военного аналитика Анатолия Матвийчука о вновь организованной бригаде "Азов"* было представлено в интервью NEWS.ru. В своем высказывании он отметил, что данная группировка не обладает прежней боеспособностью.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

"Думаю, что с Украины собрали все отребье, но этот уже не тот боеспособный "Азов"* из Мариуполя в начале СВО. Это отребье, только имя", — поделился он своим мнением.

Матвийчук добавил, что главными идеологическими связующими для украинских бойцов остаются национализм и антипатия к России. По его мнению, вероятно, что российская армия не будет оставлять в живых пленных из этой группировки.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сравним как в Украине лишают свободы за уклонение от мобилизации. Мобилизация в России