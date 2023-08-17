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Военный эксперт Матвийчук: В "Азов"* набрали всё отребье Украины

0:56
Силовые структуры

Мнение военного аналитика Анатолия Матвийчука о вновь организованной бригаде "Азов"* было представлено в интервью NEWS.ru. В своем высказывании он отметил, что данная группировка не обладает прежней боеспособностью.

Военный эксперт Матвийчук: В "Азов"* набрали всё отребье Украины
Фото: Telegram: Донецкий фронт

"Думаю, что с Украины собрали все отребье, но этот уже не тот боеспособный "Азов"* из Мариуполя в начале СВО. Это отребье, только имя", — поделился он своим мнением.

Матвийчук добавил, что главными идеологическими связующими для украинских бойцов остаются национализм и антипатия к России. По его мнению, вероятно, что российская армия не будет оставлять в живых пленных из этой группировки.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Сравним как в Украине лишают свободы за уклонение от мобилизации. Мобилизация в России
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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