ВСУ заняли позиции глухой обороны под Купянском в Харьковской области, сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. По словам российского бойца, украинцы не идут в наступление, но активно применяют запрещённые боеприпасы.
По его словам, ВСУ планомерно бьют запрещёнными Международной конвенцией кассетными боеприпасами. А в "эфире" всё чаще слышны иностранные голоса.
"Активно используют "кассеты". Наступательных действий они здесь не ведут, — рассказал разведчик РИА Новости. — Недавно отбили позицию, они пытались её прорвать, бойцы слышали отчётливо польские голоса".
Как подчеркнул боец, предположительно, прямо напротив российских позиций стоит тероборона ВСУ.
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