ВСУ заняли позиции глухой обороны под Купянском в Харьковской области, сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. По словам российского бойца, украинцы не идут в наступление, но активно применяют запрещённые боеприпасы.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.