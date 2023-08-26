Разведчик ЗВО: ВСУ активно применяют "кассеты" под Купянском. В "эфире" польские голоса

ВСУ заняли позиции глухой обороны под Купянском в Харьковской области, сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. По словам российского бойца, украинцы не идут в наступление, но активно применяют запрещённые боеприпасы.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, ВСУ планомерно бьют запрещёнными Международной конвенцией кассетными боеприпасами. А в "эфире" всё чаще слышны иностранные голоса.

"Активно используют "кассеты". Наступательных действий они здесь не ведут, — рассказал разведчик РИА Новости. — Недавно отбили позицию, они пытались её прорвать, бойцы слышали отчётливо польские голоса".

Как подчеркнул боец, предположительно, прямо напротив российских позиций стоит тероборона ВСУ.