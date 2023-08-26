В боях за Клещеевку ВСУ потеряли связь и начали стрелять по своим

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях за Клещеевку Вооружённые силы Украины потеряли связь и стали стрелять по своим же "побратимам".

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры опубликовали кадры боев за населённый пункт в Донецкой Народной Республике.

"Украинские боевики растерялись без связи, присоединились к российским бойцам и вели бой со своими", — отмечает портал.

Военнослужащие ВСУ были настолько дезориентированы, что начали также прикрывать бойцов российской армии и закидывать своих же гранатами, подытожили в издании.