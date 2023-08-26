В боях за Клещеевку Вооружённые силы Украины потеряли связь и стали стрелять по своим же "побратимам".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры опубликовали кадры боев за населённый пункт в Донецкой Народной Республике.
"Украинские боевики растерялись без связи, присоединились к российским бойцам и вели бой со своими", — отмечает портал.
Военнослужащие ВСУ были настолько дезориентированы, что начали также прикрывать бойцов российской армии и закидывать своих же гранатами, подытожили в издании.
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