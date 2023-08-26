Разрушение Киевом Крымского моста не остановит обеспечения полуострова

Разрушение Крымского моста не сможет остановить обеспечения полуострова русскими. И даже в случае полного вывода из строя моста, не приведут к нарушению логистики между полуостровом и материковой Россией.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Об этом в интервью сказал глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что в лучшем случае логистика полуострова будет нарушена, но у РФ есть и иные способы обеспечения Крыма.

"Есть с советских времен паромная переправа. Да, сложно будет, не те темпы, но они смогут пополнять запасы всё равно, просто не та скорость будет. Есть транспортная авиация, есть десантные корабли. То есть, просто усложнит и замедлит", — подытожил националист.

Ранее он заявил, что живёт со своей женой в кабинете.