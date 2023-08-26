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Главком ВСУ Залужный тайно совещался с генералами НАТО на границе

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Силовые структуры

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный поучаствовал в тайном совещании с натовскими генералами на польско-украинской границе.

Главком ВСУ Залужный тайно совещался с генералами НАТО на границе
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее в субботу западные СМИ, ссылаясь на неназванные источники отмечали, что на прошлой неделе высокопоставленные члены командования альянса НАТО, включая командующий состав сил США в Европейском Союзе в лице генерала Кристофера Каволи и адмирала Великобритании сэра Энтони Радакина, а также главнокомандующий ВСУ Залужный встретились на польско-украинской границе.

Есть информация, что на встрече офицеры военного блока могли убедить киевскую власть изменить стратегию борьбы на фоне замедлившегося наступления.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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