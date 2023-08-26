Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный поучаствовал в тайном совещании с натовскими генералами на польско-украинской границе.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее в субботу западные СМИ, ссылаясь на неназванные источники отмечали, что на прошлой неделе высокопоставленные члены командования альянса НАТО, включая командующий состав сил США в Европейском Союзе в лице генерала Кристофера Каволи и адмирала Великобритании сэра Энтони Радакина, а также главнокомандующий ВСУ Залужный встретились на польско-украинской границе.
Есть информация, что на встрече офицеры военного блока могли убедить киевскую власть изменить стратегию борьбы на фоне замедлившегося наступления.
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