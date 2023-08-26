Главком ВСУ Залужный тайно совещался с генералами НАТО на границе

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный поучаствовал в тайном совещании с натовскими генералами на польско-украинской границе.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее в субботу западные СМИ, ссылаясь на неназванные источники отмечали, что на прошлой неделе высокопоставленные члены командования альянса НАТО, включая командующий состав сил США в Европейском Союзе в лице генерала Кристофера Каволи и адмирала Великобритании сэра Энтони Радакина, а также главнокомандующий ВСУ Залужный встретились на польско-украинской границе.

Есть информация, что на встрече офицеры военного блока могли убедить киевскую власть изменить стратегию борьбы на фоне замедлившегося наступления.