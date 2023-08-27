ISW: ВСУ упёрлись в самый сложный участок обороны ВС России

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продвижение украинской армии упёрлось самый сложный участок российской обороны, заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

"Ряд оборонительных позиций, находящийся перед ВСУ, укреплён значительными силами и техникой", — отмечают аналитики из США.

Чтобы прорвать даже первую линию обороны ВС России и дойти до российских позиций, украинским подразделениям придётся преодолеть противотанковые рвы, препятствия "зубы дракона" и дополнительные минные поля.

Ранее военный эксперт рассказал, что бесконтрольное применение ВСУ кассетных боеприпасов может привести к подрыву собственных военнослужащих на минах.