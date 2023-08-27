Продвижение украинской армии упёрлось самый сложный участок российской обороны, заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).
"Ряд оборонительных позиций, находящийся перед ВСУ, укреплён значительными силами и техникой", — отмечают аналитики из США.
Чтобы прорвать даже первую линию обороны ВС России и дойти до российских позиций, украинским подразделениям придётся преодолеть противотанковые рвы, препятствия "зубы дракона" и дополнительные минные поля.
Ранее военный эксперт рассказал, что бесконтрольное применение ВСУ кассетных боеприпасов может привести к подрыву собственных военнослужащих на минах.
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