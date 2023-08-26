Военный эксперт Матюшин: ВСУ подрываются на собственных кассетных боеприпасах

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские подразделения минируют кассетными боеприпасами те же территории, по которым в дальнейшем идут в атаку, рассказал военный эксперт Александр Матюшин.

Фото: "Anti-Tank Mine" by Steven Thomas Howell is licensed under CC BY 2.0.

По словам старшего лейтенанта НМ ДНР в отставке, 70% этих бомб срабатывают с задержкой, от чего страдают солдаты ВСУ.

"Украинские войска об этом не думают, командование по крайней мере, судя по тому, в каких количествах они гробят своих людей. Не задумываются, что подчиненные могут на этих боеприпасах подрываться", — пояснил он в интервью URA.RU.

Более того, добавил Матюшин, у ВСУ отсутствует карты собственных минных полей и растяжек, потому боевики подрываются на собственных минах.

"Видимо, это какая-то расхлябанность. Возможно, среди военных есть ощущение, что они эти позиции долго не удержат", — предположил эксперт.