Точные удары по группе ВСУ глазами боевиков: вопли боли и ужаса

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Предоставлено видео, которое демонстрируют мгновения боя на спецоперации.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Портал демонстрирует, как по движущейся группе боевиков армии Украины точные удары наносят российские бойцы.

"Вопль "Аааа, …, триста!" на одном из видео означает, что носитель нагрудной камеры был ранен, после этого крика видео обрывается", — отмечает военкор.

Российские Вооружённые силы продолжают наносить прицельные удары по боевикам киевской власти, даже когда те пытаются скрыться, подытожило издание.