Серии взрывов прозвучали этой ночью на Украине. 27 августа первые сильные удары были нанесены по Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
Украинские информационные каналы сообщили, что затем ракеты направились на Западную Украину. А уже утром пришла информация, что основной удар ночной атаки Воздушно-космических сил РФ пришёлся по Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областям.
Во Львовской области подтвердили продолжительную детонацию близ населённого пункта Новояворовска в окрестностях Яворовского военного полигона, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
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