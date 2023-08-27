Основной удар ночной атаки ВКС РФ пришёлся по Западной Украине

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Серии взрывов прозвучали этой ночью на Украине. 27 августа первые сильные удары были нанесены по Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

Фото: The New York Times / Evan Hill

Украинские информационные каналы сообщили, что затем ракеты направились на Западную Украину. А уже утром пришла информация, что основной удар ночной атаки Воздушно-космических сил РФ пришёлся по Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областям.

Во Львовской области подтвердили продолжительную детонацию близ населённого пункта Новояворовска в окрестностях Яворовского военного полигона, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.