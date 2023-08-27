Российские Вооружённые силы на спецоперации продолжают уничтожать боевиков армии Украины, прячущихся в лесополосах.
Кадры с уничтожением националистов киевского режима предоставляет телеканал "Звезда".
Российский беспилотник обнаружил боевиков ВСУ в лесополосе, затем отработал сбросом боеприпаса по неприятелю с квадрокоптера, после чего скорректировал огонь российских артиллеристов, отмечает портал.
Ранее сообщалось, что в боях за Клещеевку бандеровцы украинской армии потеряли связь и стали стрелять по своим же.
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