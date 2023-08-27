Российские войска уничтожили группу боевиков ВСУ в лесополосе

Российские Вооружённые силы на спецоперации продолжают уничтожать боевиков армии Украины, прячущихся в лесополосах.

Фото: newsweek.com

Кадры с уничтожением националистов киевского режима предоставляет телеканал "Звезда".

Российский беспилотник обнаружил боевиков ВСУ в лесополосе, затем отработал сбросом боеприпаса по неприятелю с квадрокоптера, после чего скорректировал огонь российских артиллеристов, отмечает портал.

Ранее сообщалось, что в боях за Клещеевку бандеровцы украинской армии потеряли связь и стали стрелять по своим же.