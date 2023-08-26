Стая больших бакланов, гнездящихся на Кинбурнской косе в Херсонской области, стала сигнализацией для разведчиков-штурмовиков бригады "Дон”.
Птицы предупреждают русскую армию о приближении украинских диверсантов и бесплотных аппаратах. Об этом рассказал боец с позывным "Свинец”.
"Бакланы — это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Оседлали, так скажем, дерево сухое и около 100 голов этих бакланов сообщают нам о коптерах”, — говорит военнослужащий ВС РФ.
По его словам, армия Украины специально поджигает леса в ландшафтном парке на Кинбурнской косе, чтобы уничтожить животный и растительный мир.
Коса расположена в устье реки Днепр на берегу Днепровско-Бугского лимана. Отсюда армии РФ видно боевиков, которые находятся в Очакове.
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