Птицы на Кинбурнской косе помогающих российской армии

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стая больших бакланов, гнездящихся на Кинбурнской косе в Херсонской области, стала сигнализацией для разведчиков-штурмовиков бригады "Дон”.

Фото: https://m.smedata.sk/

Птицы предупреждают русскую армию о приближении украинских диверсантов и бесплотных аппаратах. Об этом рассказал боец с позывным "Свинец”.

"Бакланы — это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Оседлали, так скажем, дерево сухое и около 100 голов этих бакланов сообщают нам о коптерах”, — говорит военнослужащий ВС РФ.

По его словам, армия Украины специально поджигает леса в ландшафтном парке на Кинбурнской косе, чтобы уничтожить животный и растительный мир.

Коса расположена в устье реки Днепр на берегу Днепровско-Бугского лимана. Отсюда армии РФ видно боевиков, которые находятся в Очакове.