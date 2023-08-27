Отчёты Киева о "прорыве" первой линии обороны ВС РФ возле Работино не соответствуют действительности.
Само село в Запорожской области в ходе долгих ожесточённых боёв превращено в руины. Ядро штурмовиков ВСУ составляют элитные 82-я и 46-я бригады, несущие большие потери.
"Украинские "товарищи", в "Работинский тактический мешок" двумя ногами не залезьте! Вы досамоутверждаетесь, что у вас всё о'кей! Ладно, поддержим вашу версию, вы прорвались. А кем ваши отвоеванные плацдармы вы насыщать будете, МО РФ ж вам все резервы попалили", — комментирует ситуацию военный журналист Александр Сладков.
Также отмечается, что ВСУ пока имеет численное преимущество перед российской армией в 100-150 тыс. "штыков", а это значит, что ВС РФ в масштабное наступление пока идти не могут, а могут пока лишь маневрировать.
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