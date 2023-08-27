Шойгу приготовил для Киева "работинский тактический мешок"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отчёты Киева о "прорыве" первой линии обороны ВС РФ возле Работино не соответствуют действительности.

Фото: Личный архив Александра Березина

Само село в Запорожской области в ходе долгих ожесточённых боёв превращено в руины. Ядро штурмовиков ВСУ составляют элитные 82-я и 46-я бригады, несущие большие потери.

"Украинские "товарищи", в "Работинский тактический мешок" двумя ногами не залезьте! Вы досамоутверждаетесь, что у вас всё о'кей! Ладно, поддержим вашу версию, вы прорвались. А кем ваши отвоеванные плацдармы вы насыщать будете, МО РФ ж вам все резервы попалили", — комментирует ситуацию военный журналист Александр Сладков.

Также отмечается, что ВСУ пока имеет численное преимущество перед российской армией в 100-150 тыс. "штыков", а это значит, что ВС РФ в масштабное наступление пока идти не могут, а могут пока лишь маневрировать.