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Шойгу приготовил для Киева "работинский тактический мешок"

1:01
Силовые структуры

Отчёты Киева о "прорыве" первой линии обороны ВС РФ возле Работино не соответствуют действительности.

Шойгу приготовил для Киева "работинский тактический мешок"
Фото: Личный архив Александра Березина

Само село в Запорожской области в ходе долгих ожесточённых боёв превращено в руины. Ядро штурмовиков ВСУ составляют элитные 82-я и 46-я бригады, несущие большие потери.

"Украинские "товарищи", в "Работинский тактический мешок" двумя ногами не залезьте! Вы досамоутверждаетесь, что у вас всё о'кей! Ладно, поддержим вашу версию, вы прорвались. А кем ваши отвоеванные плацдармы вы насыщать будете, МО РФ ж вам все резервы попалили", — комментирует ситуацию военный журналист Александр Сладков.

Также отмечается, что ВСУ пока имеет численное преимущество перед российской армией в 100-150 тыс. "штыков", а это значит, что ВС РФ в масштабное наступление пока идти не могут, а могут пока лишь маневрировать.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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