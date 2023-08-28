На Запорожском направлении продолжаются бои у Времевского выступа.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видео с фрагментом "контрнаступа" боевиков ВСУ и последующего их бегства.
Русские солдаты 394-го полка 127-й дивизии танками и миномётами выгоняют националистов со своих позиций у Равнополя.
Несколько дне назад там отличился 143-й мотострелковый полк 127-й мотострелковой дивизии, уничтожив колонну врага гаубичной самоходной артиллерией.
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