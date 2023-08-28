Бой у Времевского выступа: контрнаступ ВСУ и их бегство у Равнополя

На Запорожском направлении продолжаются бои у Времевского выступа.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видео с фрагментом "контрнаступа" боевиков ВСУ и последующего их бегства.

Русские солдаты 394-го полка 127-й дивизии танками и миномётами выгоняют националистов со своих позиций у Равнополя.

Несколько дне назад там отличился 143-й мотострелковый полк 127-й мотострелковой дивизии, уничтожив колонну врага гаубичной самоходной артиллерией.