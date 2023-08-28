Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-советник Кучмы Соскин: западные союзники будут откусывать целые куски от Украины
Диетолог назвал продукт, который категорически нельзя сочетать с кофе
Эндокринолог Павлова поделилась способом по снижению веса без тренировок и диет
На территории "Ахмат Арены" пробурили артезианскую скважину
Папа Римский обратился с призывом к "наследникам великой России"
Певица Слава честно о причине расставания с мужем бизнесменом Данилицким: "Он решил повеселиться с проститутками"
Турецкая авиакомпания вводит рейсы с зонами, свободными от детей
Актёр Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленкома" в Израиле
В Москве курьер на электровелосипеде сбил 6-летнего ребёнка

ВСУ чаще бегут сдаваться в плен: всё начнётся через месяц 

Силовые структуры

Контрнаступ ещё не закончился, и ВС РФ придётся ещё чуть посидеть в глухой обороне.

ВСУ чаще бегут сдаваться в плен: всё начнётся через месяц 
Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщил социальный технолог и волонтёр Роман Алёхин.

"Реально брошены огромные силы, Украине поставлено довольно много техники, которую уже перемололи. И, соответственно, это будет продолжаться в том же ключе. Пока у нас глухая оборона. Мощная глухая оборона", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал эксперт.

По его словам, следующий этап начнётся через месяц. Когда станет понятно, что Россия перемолотила основные силы врага. Киев уже начал новые волны мобилизации, и в зону боевых действий подходят совсем немотивированные солдаты. Они всё чаще стали сдаваться.

"Небольшими группами, но это стало уже гораздо чаще", — подытожил Алёхин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Последние материалы
"Риск появления рака": Врач назвал продукты, которые убивают желудок
В Казахстане заявили, что генконсул России покинул пост после слов о русских школах
На Ямале в Ноябрьске мужчина устроил стрельбу
Новые правила въезда в Китай
3 самые дорогие "Нивы" в России в августе 2023 года
Губернатор подарил новому мэру Перми кувалду
Турецкая Николь Кидман рассказала о своем тяжелом детстве
Волгоградка смогла отсудить полмиллиона за падение на нее горшка из окна
Пенсионный фонд "вернул" молодость ижевчанке, после чего отказывался платить пенсию
Эксперты рассказали, как превратить яичницу в средство для похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников