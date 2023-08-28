Контрнаступ ещё не закончился, и ВС РФ придётся ещё чуть посидеть в глухой обороне.
Об этом сообщил социальный технолог и волонтёр Роман Алёхин.
"Реально брошены огромные силы, Украине поставлено довольно много техники, которую уже перемололи. И, соответственно, это будет продолжаться в том же ключе. Пока у нас глухая оборона. Мощная глухая оборона", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал эксперт.
По его словам, следующий этап начнётся через месяц. Когда станет понятно, что Россия перемолотила основные силы врага. Киев уже начал новые волны мобилизации, и в зону боевых действий подходят совсем немотивированные солдаты. Они всё чаще стали сдаваться.
"Небольшими группами, но это стало уже гораздо чаще", — подытожил Алёхин.
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