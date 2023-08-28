Подоляка: на Украине истерят и выдают желаемое за действительное

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские ресурсы пишут, что первая линия ВС РФ якобы прорвана, что ВСУ выходят на огневой контроль коридора в Крым через Мариуполь.

Фото: Кадр из видео

Это уже прокомментировал военный блогер Юрий Подоляка.

"Они там истерят и выдают желаемое за действительное, потому что, несмотря на участие в боях главных резервов, результата нет. Работино как было несколько дней назад поделено между нами и противником, так и остаётся", — отметил журналист.

Он подчеркнул, что враг прёт, пытаясь прорваться, по ним работают ВКС и артиллеристы. На Работино неприятель сконцентрировал всё, что имеет, но шансов у ВСУ нет никаких. Скоро у врага начнутся проблемы и не исключена потеря Киевом больших территорий, сказал Подоляка.

По его словам, киевскому режиму необходимо показать успех, чтобы уменьшить сопротивление по мобилизации, и получить от Запада вооружение. Но если успеха нет, то его нужно обязательно выдумать.