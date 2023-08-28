Киевский режим продолжает террористические атаки по мирному населению на территории России.
28 августа, в понедельник, вечером, около 21:00 (по московскому времени) российскими комплексами противовоздушной обороны над Белгородской областью был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник-камикадзе самолётного типа.
Об этом уже подтвердили в Министерстве обороны России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.