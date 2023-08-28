Вечером Украина опять атаковала беспилотником Белгородскую область

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим продолжает террористические атаки по мирному населению на территории России.

Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

28 августа, в понедельник, вечером, около 21:00 (по московскому времени) российскими комплексами противовоздушной обороны над Белгородской областью был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник-камикадзе самолётного типа.

Об этом уже подтвердили в Министерстве обороны России.