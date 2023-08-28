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Вечером Украина опять атаковала беспилотником Белгородскую область

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Силовые структуры

Киевский режим продолжает террористические атаки по мирному населению на территории России.

Вечером Украина опять атаковала беспилотником Белгородскую область
Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

28 августа, в понедельник, вечером, около 21:00 (по московскому времени) российскими комплексами противовоздушной обороны над Белгородской областью был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник-камикадзе самолётного типа.

Об этом уже подтвердили в Министерстве обороны России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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