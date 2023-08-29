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Депутат Шеремет: России пора испытать свои мощнейшие баллистические ракеты

Силовые структуры

Запад откровенно признал, что ведёт войну против России, и должен наравне с Украиной ответить за агрессию, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова представителей Киева о согласовании с США ударов по Крымскому мосту.

Депутат Шеремет: России пора испытать свои мощнейшие баллистические ракеты
Фото: CreativeCommons

По словам Шеремета, Запад является основным бенефициаром конфликта в Незалежной, и должен за это понести наказание.

"Может России пора уже испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом, но они и так способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа", — заявил Шеремет РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что у России есть все ресурсы "уничтожить недругов" страны в "их же логове", и прекратить нападки на российскую территорию.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что против ВСУ необходимо применить боеприпасы повышенной убойности

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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