Недавние слова представителей киевского режима о том, что Украина стремится уничтожить всё "русское" и удары по Крымскому мосту согласовал Запад, не что иное, как "фашистские заявления", пояснил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Как подчеркнул политик, чтобы искоренить фашистские настроения, России стоит "отбросить гуманизм" и начать применять новые боеприпасы, которые ранее не использовали в ходе СВО.
"Среди них — бомбы объёмного взрыва или объёмно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности. Это обычные боеприпасы, но по своей мощности сравнимы со сверхмалыми ядерными тактическими боеприпасами, но у них отсутствует радиационное заражение", — заявил Ивлев РИА Новости.
Как подчеркнул парламентарий, киевский режим и блок НАТО "понимают только силу", а подобного рода заявления об уничтожении "всего русского" — фашизм в чистом виде.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал. что западные партнёры Киева поддержали удары по Крымскому мосту. Кроме того, они согласны, что необходимо в регионах уничтожать "всё русское".
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