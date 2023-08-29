Если цели спецоперации не будут достигнуты до конца текущего года, Запад вновь накачает Украину оружием, уверен военный эксперт Ростислав Ищенко.
В настоящее время украинская армия обессилена, потому Киеву нужна пауза, чтобы к весне восстановить численность войск и дождаться нового вооружения из США и Европы, добавил он.
"Критическими для ВСУ будут 2-3 месяца, после которых их потенциал должен начать расти. В любом случае, если украинская армия получит желаемую паузу, к весне её потенциал вырастет и ломать ей хребет будет сложнее, чем осенью", — пишет специалист в издании "Украина.ру".
Поэтому российскому командованию важно начать собственное наступление и в осенне-зимний период закончить разгром Украины, армия которой деморализована и не может сопротивляться как прежде.
Ранее аналитик предупредил, что ВСУ могут получить до 200 американских истребителей четвёртого поколения F-16.
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