Ищенко: жизненно необходимо разгромить Украину в осенне-зимний период

Если цели спецоперации не будут достигнуты до конца текущего года, Запад вновь накачает Украину оружием, уверен военный эксперт Ростислав Ищенко.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В настоящее время украинская армия обессилена, потому Киеву нужна пауза, чтобы к весне восстановить численность войск и дождаться нового вооружения из США и Европы, добавил он.

"Критическими для ВСУ будут 2-3 месяца, после которых их потенциал должен начать расти. В любом случае, если украинская армия получит желаемую паузу, к весне её потенциал вырастет и ломать ей хребет будет сложнее, чем осенью", — пишет специалист в издании "Украина.ру".

Поэтому российскому командованию важно начать собственное наступление и в осенне-зимний период закончить разгром Украины, армия которой деморализована и не может сопротивляться как прежде.

Ранее аналитик предупредил, что ВСУ могут получить до 200 американских истребителей четвёртого поколения F-16.