Районы Урожайного и Старомайорского — самые горячие точки в ДНР, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.
По его словам, именно в этой зоне боевых действий сконцентрированы силы украинской армии. Речь идёт о "серой зоне", ведь войска ВСУ не в силах закрепиться в населённом пункте Урожайное, пояснил политик.
Он также добавил в эфире "Соловьёв. Live", что российские военные при поддержке артиллерии и авиации быстро реагируют и отвечают на попытки ВСУ перейти в атаку.
Как пояснил Пушилин, ещё одним горячим участком является район Приютного.
Ранее врио главы ДНР заявил, что украинские войска пытаются контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях, однако ВС РФ наносят ответные удары.
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