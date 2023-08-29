Пушилин: Урожайное и Старомайорское остаются самыми горячими точками в ДНР

Районы Урожайного и Старомайорского — самые горячие точки в ДНР, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, именно в этой зоне боевых действий сконцентрированы силы украинской армии. Речь идёт о "серой зоне", ведь войска ВСУ не в силах закрепиться в населённом пункте Урожайное, пояснил политик.

Он также добавил в эфире "Соловьёв. Live", что российские военные при поддержке артиллерии и авиации быстро реагируют и отвечают на попытки ВСУ перейти в атаку.

Как пояснил Пушилин, ещё одним горячим участком является район Приютного.

Ранее врио главы ДНР заявил, что украинские войска пытаются контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях, однако ВС РФ наносят ответные удары.