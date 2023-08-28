Украинские войска пытаются осуществить контратаку на Краснолиманском и Купянском направлениях, однако Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по противнику, заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, российским подразделениям удалось серьёзно продвинуться на этих участках боевых действий. Он добавил, что теперь украинские военные пытаются вновь установить контроль над утраченными позициями в районе Ягодного, Новосёловского, Надежды и Ямполовки.
Как пояснил Пушилин в эфире "России 24", военные ВС РФ эффективно отражают атаки противника, пытаясь избежать потерь.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о подрыве штурмовой группы ВСУ на российских минных заграждениях в районе Красного Лимана.
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