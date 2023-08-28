Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска пытаются осуществить контратаку на Краснолиманском и Купянском направлениях, однако Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по противнику, заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, российским подразделениям удалось серьёзно продвинуться на этих участках боевых действий. Он добавил, что теперь украинские военные пытаются вновь установить контроль над утраченными позициями в районе Ягодного, Новосёловского, Надежды и Ямполовки.

Как пояснил Пушилин в эфире "России 24", военные ВС РФ эффективно отражают атаки противника, пытаясь избежать потерь.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о подрыве штурмовой группы ВСУ на российских минных заграждениях в районе Красного Лимана.