Российские военные, представляющие добровольческую бригаду "Волки", сумели взять в плен нескольких польских наёмников и боевиков ВСУ у Соледара в Донецкой Народной Республике.
Как сообщили участники добровольческой бригады, иностранцы и украинские солдаты оказались в плену во время ожесточённых боестолкновений. По словам источника агентства, недавно ВСУ предприняли попытку "сильного наката" рядом с Соледаром, однако армия РФ отбила атаки.
"Взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наёмников", — подтвердил российский доброволец в беседе с ТАСС.
Ранее журналисты Mysl Polska проинформировали, что за время украинского конфликта погибли более 10 тысяч польских военнослужащих, которые сражались на стороне Киева.
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