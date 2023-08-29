ТАСС: бойцы РФ взяли в плен наёмников из Польши в районе Соледара

Российские военные, представляющие добровольческую бригаду "Волки", сумели взять в плен нескольких польских наёмников и боевиков ВСУ у Соледара в Донецкой Народной Республике.

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Как сообщили участники добровольческой бригады, иностранцы и украинские солдаты оказались в плену во время ожесточённых боестолкновений. По словам источника агентства, недавно ВСУ предприняли попытку "сильного наката" рядом с Соледаром, однако армия РФ отбила атаки.

"Взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наёмников", — подтвердил российский доброволец в беседе с ТАСС.

Ранее журналисты Mysl Polska проинформировали, что за время украинского конфликта погибли более 10 тысяч польских военнослужащих, которые сражались на стороне Киева.