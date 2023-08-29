Контрнаступление украинской армии привело к тому, что Киев лишился большей части ударных бригад. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.
По его словам, из-за нехватки сил Киев перебрасывает в зону боевых действий оставшиеся бригады, обученные инструкторами НАТО. Он добавил, что солдаты 82-й и двух других бригад Украины были стратегическим резервом, то есть последними обученными силами.
Как пояснил бывший разведчик, Украина не обладает другими резервами.
"Украинская оборона скоро развалится", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала главы Партии рабочих Британии Джорджа Галлоуэя.
Кроме того, экс-разведчик подчеркнул: Киев потерял большое количество резервов, однако так и не смог осуществить прорыв даже первой оборонительной линии Вооружённых сил России.
Ранее Риттер рассказал о трёх резервных бригадах ВСУ, столкнувшихся с поражением на Запорожском направлении.
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