Риттер: ВСУ потеряли большую часть ударных бригад, не прорвав российскую оборону

Контрнаступление украинской армии привело к тому, что Киев лишился большей части ударных бригад. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

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По его словам, из-за нехватки сил Киев перебрасывает в зону боевых действий оставшиеся бригады, обученные инструкторами НАТО. Он добавил, что солдаты 82-й и двух других бригад Украины были стратегическим резервом, то есть последними обученными силами.

Как пояснил бывший разведчик, Украина не обладает другими резервами.

"Украинская оборона скоро развалится", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала главы Партии рабочих Британии Джорджа Галлоуэя.

Кроме того, экс-разведчик подчеркнул: Киев потерял большое количество резервов, однако так и не смог осуществить прорыв даже первой оборонительной линии Вооружённых сил России.

Ранее Риттер рассказал о трёх резервных бригадах ВСУ, столкнувшихся с поражением на Запорожском направлении.