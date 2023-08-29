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Риттер: ВСУ потеряли большую часть ударных бригад, не прорвав российскую оборону

Силовые структуры

Контрнаступление украинской армии привело к тому, что Киев лишился большей части ударных бригад. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Риттер: ВСУ потеряли большую часть ударных бригад, не прорвав российскую оборону
Фото: CreativeCommons

По его словам, из-за нехватки сил Киев перебрасывает в зону боевых действий оставшиеся бригады, обученные инструкторами НАТО. Он добавил, что солдаты 82-й и двух других бригад Украины были стратегическим резервом, то есть последними обученными силами.

Как пояснил бывший разведчик, Украина не обладает другими резервами.

"Украинская оборона скоро развалится", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала главы Партии рабочих Британии Джорджа Галлоуэя.

Кроме того, экс-разведчик подчеркнул: Киев потерял большое количество резервов, однако так и не смог осуществить прорыв даже первой оборонительной линии Вооружённых сил России.

Ранее Риттер рассказал о трёх резервных бригадах ВСУ, столкнувшихся с поражением на Запорожском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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