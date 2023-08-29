Депутат ГД Гурулёв призвал ВС России нанести удар по Работино тактическим ядерным оружием

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разговоры о возможном применении тактического ядерного оружия во время украинского конфликта звучали неоднократно. Однако о его использовании всерьёз мало кто говорил.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Согласно заявлению депутата Государственной Думы России Андрея Гурулёва, в настоящее время идеальным местом для применения тактического ядерного оружия является район вокруг посёлка Работино, расположенного в Пологовском районе Запорожской области. В этом районе недавно разразились ожесточённые бои.

Следует отметить, что в центре украинской контрнаступательной операции находится Запорожское направление, где сконцентрированы значительные силы ВСУ. Согласно мнению депутата, тактический ядерный удар в этой области способен значительно изменить ход событий.

Гурулёв считает, что после такого удара российские силы могли бы полностью контролировать Запорожскую и Днепропетровскую области. Такой сценарий, по его мнению, создал бы угрозу блокады для группировки ВСУ на Донбассе.