Разговоры о возможном применении тактического ядерного оружия во время украинского конфликта звучали неоднократно. Однако о его использовании всерьёз мало кто говорил.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.