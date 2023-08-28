Марков рассказал о попытках ВСУ отбить в Работино 5 оставшихся домов

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о стараниях армии Украины отбить у российской армии пять домов в Работино.

Фото: newsweek.com

Марков объяснил, что с фронта доносится информация о том, что ВС РФ контролирует в населённом пункте Работино 5 домов.

"ВСУ перебросили новые резервы и начинают большую битву за 5 домов на южной окраине Работино", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков высказался об угрозе со стороны ВСУ, которые пытаются взять Работино, чтобы двинуться в наступление на Токмак.