Политолог Сергей Марков рассказал о стараниях армии Украины отбить у российской армии пять домов в Работино.
Марков объяснил, что с фронта доносится информация о том, что ВС РФ контролирует в населённом пункте Работино 5 домов.
"ВСУ перебросили новые резервы и начинают большую битву за 5 домов на южной окраине Работино", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков высказался об угрозе со стороны ВСУ, которые пытаются взять Работино, чтобы двинуться в наступление на Токмак.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.