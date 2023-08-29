Генерал Гурулёв предложил взорвать ТЯО над Работино: "Накрыть всех одним тазом"

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ должна в Запорожской области принять кардинальное решение и ударить тактическим ядерным оружием по Работино.

Фото: Сайт Минобороны РФ

Об этом сообщил депутат ГД РФ, генерал Андрей Гурулёв.

"Под Работино сейчас четыре выстрела со 152-го орудия, и тему можно спокойно забыть. Немного подождать, чтоб ветром сдуло, спокойно зайти, собрать всю технику, которая осталась, и идти дальше. Вот и всё — нормальным тактическим ядерным снаряжением, не ломая голову, потому что это наше достояние. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом", — в эфире радиостанции "Вести ФМ" сказал генерал-майор.

По его словам, Работино — идеальное мест для ТЯО, поскольку там собрались все в кучу. Далее — полное отсутствие резервов у врага, а армия России идёт вперед, освободив Запорожье и Днепропетровщину, обеспечив разгром на Донецком фронте.

Он убеждён, что разговоры об экокатастрофе преувеличивают опасность, призвав не бояться поставок ядерного оружия Киеву. При такой попытке у России вполне хватит средств доставки тактического и оперативного ЯО на всю глубину Украины, после чего там вообще никто не будет ни ходить, ни ползать, отметил Гурулёв.

Он подчеркнул, что потом можно вводить войска на границы Польши, Румынии и Словакии. А затем будем разговаривать или "кому-то, наконец, надо успокоиться и встать в стойло".