Боевики ВСУ запытали до смерти пленного морпеха РФ и отрезали ему голову

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты запытали до смерти пленного морского пехотинца армии России и отрезали ему голову.

Фото: newsweek.com

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

При взятии опорного пункта Вооружённых сил Украины в одном из домов был найден пыточный подвал с обезглавленным трупом русского бойца — морского пехотинца с Владивостока.

Там же солдаты армии РФ нашли и паспорт одного из палачей-бандеровцев. Это Черненко Михаил Васильевич, 1980 года рождения, уроженец с. Софиполь Киевской области.

Все доказательства бойцы российской армии представят для доказательства "преступлений бандеровского рейха и для удобства опознания украинского нациста", подытожил ведущий Первого канала.