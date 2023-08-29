Украинские националисты запытали до смерти пленного морского пехотинца армии России и отрезали ему голову.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
При взятии опорного пункта Вооружённых сил Украины в одном из домов был найден пыточный подвал с обезглавленным трупом русского бойца — морского пехотинца с Владивостока.
Там же солдаты армии РФ нашли и паспорт одного из палачей-бандеровцев. Это Черненко Михаил Васильевич, 1980 года рождения, уроженец с. Софиполь Киевской области.
Все доказательства бойцы российской армии представят для доказательства "преступлений бандеровского рейха и для удобства опознания украинского нациста", подытожил ведущий Первого канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На границе Украины и Белоруссии произошёл взрыв.