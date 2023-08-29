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Боевики ВСУ запытали до смерти пленного морпеха РФ и отрезали ему голову

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Силовые структуры

Украинские националисты запытали до смерти пленного морского пехотинца армии России и отрезали ему голову.

Боевики ВСУ запытали до смерти пленного морпеха РФ и отрезали ему голову
Фото: newsweek.com

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

При взятии опорного пункта Вооружённых сил Украины в одном из домов был найден пыточный подвал с обезглавленным трупом русского бойца — морского пехотинца с Владивостока.

Там же солдаты армии РФ нашли и паспорт одного из палачей-бандеровцев. Это Черненко Михаил Васильевич, 1980 года рождения, уроженец с. Софиполь Киевской области.

Все доказательства бойцы российской армии представят для доказательства "преступлений бандеровского рейха и для удобства опознания украинского нациста", подытожил ведущий Первого канала.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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