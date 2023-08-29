У ВСУ к октябрю закончатся запасы ракет Storm Shadow и Scalp.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
"В зависимости от уровня трат, у Киева к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — пишет автор статьи.
По его словам, Украине необходимы и дальнобойные ATACMS, и крылатые Taurus. ВСУ необходимо поддержать в течение следующих полутора месяцев, чтобы у них был шанс на реальный прорыв, который изменит траекторию противостояния, отмечает издание.
Ранее РФ направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. В МИД России отметили, что любые грузы, содержащие вооружение для киевского режима, будут законными целями для ВС РФ. Внешнеполитическое ведомство отметило, что страны НАТО "играют с огнём", вооружая Украину.
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