У ВСУ к октябрю могут закончиться запасы ракет Storm Shadow и Scalp

У ВСУ к октябрю закончатся запасы ракет Storm Shadow и Scalp.

Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"В зависимости от уровня трат, у Киева к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — пишет автор статьи.

По его словам, Украине необходимы и дальнобойные ATACMS, и крылатые Taurus. ВСУ необходимо поддержать в течение следующих полутора месяцев, чтобы у них был шанс на реальный прорыв, который изменит траекторию противостояния, отмечает издание.

Ранее РФ направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. В МИД России отметили, что любые грузы, содержащие вооружение для киевского режима, будут законными целями для ВС РФ. Внешнеполитическое ведомство отметило, что страны НАТО "играют с огнём", вооружая Украину.