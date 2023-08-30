Глава Якутии Николаев вручил экипажу танка "Алёша" сертификаты на 1,5 млн рублей

Руководитель Якутии Айсен Николаев во время торжественной встречи с экипажем легендарного российского танка "Алёша" вручил военнослужащим Филиппу Евсееву и Алексею Неустоеву сертификаты на сумму 1,5 млн рублей.

Фото: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

В ходе мероприятия глава республики рассказал о недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который выразил благодарность всему народу Якутии за храбрость. Он добавил, что якутские власти и местные жители стараются активно поддерживать солдат, находящихся в зоне СВО, передаёт пресс-служба правительства региона.

"Мы шли вперёд и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу", — отметил Евсеев на церемонии получения сертификата.

Танк "Алёша" остановил бронетехнику ВСУ, несмотря на восьмикратное численное преимущество, а также прикрыл российских бойцов. После сражения танкисты самостоятельно покинули место боевых действий.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Путин побеседовал с экипажем "Алёши" после его возвращения из зоны проведения спецоперации.

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