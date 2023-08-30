Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Директор Аллы Пугачевой опровергла сообщения о возвращении певицы в Россию
Певица Земфира и Рената Литвинова удалили друг друга в соцсетях после ссоры
Боец ЗВО: ВСУ активно готовятся к обороне на Купянском направлении
Захарова объяснила атаки БПЛА по России "агонией, тупой ненавистью и злобой"
В Брянске системы ПВО пресекли атаку двух беспилотников ВСУ на телебашню
Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала нежелание завтракать симптомом того, что организм не выводит яды
Марочко: под Купянском боевики ВСУ стреляют в себя, чтобы покинуть передовую
Власти Брянска: в здании Следственного комитета произошёл хлопок
Свыше 60% опрошенных россиян используют одну-две подписки на развлекательные сервисы

Глава Якутии Николаев вручил экипажу танка "Алёша" сертификаты на 1,5 млн рублей

Силовые структуры

Руководитель Якутии Айсен Николаев во время торжественной встречи с экипажем легендарного российского танка "Алёша" вручил военнослужащим Филиппу Евсееву и Алексею Неустоеву сертификаты на сумму 1,5 млн рублей.

Глава Якутии Николаев вручил экипажу танка "Алёша" сертификаты на 1,5 млн рублей
Фото: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

В ходе мероприятия глава республики рассказал о недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который выразил благодарность всему народу Якутии за храбрость. Он добавил, что якутские власти и местные жители стараются активно поддерживать солдат, находящихся в зоне СВО, передаёт пресс-служба правительства региона.

"Мы шли вперёд и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу", — отметил Евсеев на церемонии получения сертификата.

Танк "Алёша" остановил бронетехнику ВСУ, несмотря на восьмикратное численное преимущество, а также прикрыл российских бойцов. После сражения танкисты самостоятельно покинули место боевых действий.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Путин побеседовал с экипажем "Алёши" после его возвращения из зоны проведения спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бойцы экипажа знаменитого танка Т-80 «Алёша» вернулись домой
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Последние материалы
Власти Брянска: в здании Следственного комитета произошёл хлопок
Свыше 60% опрошенных россиян используют одну-две подписки на развлекательные сервисы
Юрист Соловьёв: работник может защититься от обвинений в пьянстве
Венгерский премьер Орбан: у армии Украины нет шансов одержать победу над РФ
За рулем каршеринга: рост цен на бензин увеличивает популярность аренды автомобилей среди россиян
Марочко: в Харьковской области военнослужащие ВСУ грабят приусадебные участки мирных граждан
В Новой Зеландии выпустили на волю птиц такахе, ранее признанных вымершими
Предприниматели в Брянской области возрождают автомобильный бизнес 1990-х годов
Бунечко: в Житомирской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры
Губернатор Богомаз: в Брянске горит административное здание после падения БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников