Руководитель Якутии Айсен Николаев во время торжественной встречи с экипажем легендарного российского танка "Алёша" вручил военнослужащим Филиппу Евсееву и Алексею Неустоеву сертификаты на сумму 1,5 млн рублей.
В ходе мероприятия глава республики рассказал о недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который выразил благодарность всему народу Якутии за храбрость. Он добавил, что якутские власти и местные жители стараются активно поддерживать солдат, находящихся в зоне СВО, передаёт пресс-служба правительства региона.
"Мы шли вперёд и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу", — отметил Евсеев на церемонии получения сертификата.
Танк "Алёша" остановил бронетехнику ВСУ, несмотря на восьмикратное численное преимущество, а также прикрыл российских бойцов. После сражения танкисты самостоятельно покинули место боевых действий.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Путин побеседовал с экипажем "Алёши" после его возвращения из зоны проведения спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.