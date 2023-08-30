ТАСС: ночью рядом с аэропортом Жуляны в Киеве прозвучали сильные взрывы

Очевидцы заявили о сильных взрывах ночью 30 августа рядом с аэропортом Жуляны на территории Киева.

Фото: openverse.org

По данным источников ТАСС, незадолго до атаки в украинской столице объявили воздушную тревогу. Как пояснил один из очевидцев, в районе Жулян раздавались очень громкие звуки.

"Где-то в 05:13 первые сильные взрывы были в центре", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, очевидцы рассказали о взрывах в Киевской области со стороны Белогородки. Местные жители стали свидетелями ярких вспышек, сказано в материале.

Ранее руководитель Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. Он отметил, что в результате атаки произошёл пожар на территории одного из административных зданий.