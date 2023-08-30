Дандыкин: ВСУ атакают Россию дронами, поскольку лето заканчивается не в их пользу

Атаки беспилотников на Россию нужны Киеву, чтобы отвлечь украинское население от неудачного контрнаступления. Властям Украины необходимо "хоть какую-то перемогу показать" своим гражданам, заявил в интервью Pravda.Ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: openverse.org

По его мнению, в налётах дронов ВСУ на российские объекты также есть информационная составляющая, призванная породить страх и неуверенность среди россиян. Он напомнил, что в Брянской области во время украинского обстрела погиб ребёнок. Как пояснил военспец, атаки чаще всего осуществляются на социальную и гражданскую инфраструктуру.

"Третий месяц контрнаступления. Лето заканчивается не в их пользу. Это их злит, конечно. Огромные потери подготовленных войск, техники, в том числе западной. Этой ещё и подрыв репутации для Запада, особенно из-за уничтожения "Леопардов" и других вооружений", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Он добавил, что целью ВСУ в Псковской области стал аэропорт, где базируются Ил-76, на Брянщине — административное здание, в Климове — стык границ Украины, Белоруссии и России под названием "Три сестры". Дандыкин подчеркнул: ответные удары со стороны ВС РФ уже идут. Эксперт призвал отбрасывать и уничтожать украинские войска.

Кроме того, он отметил, что у Киева появилось много БПЛА, при этом украинских военных обеспечивают связью страны НАТО.

Военспец призвал серьёзно отнестись к данным о возможных атаках ВСУ на РФ 1 сентября. Профильные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности, заключил эксперт.