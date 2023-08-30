Россия подверглась одной из самых массированных атак беспилотников ВСУ

В ночь на 30 августа Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская Калужская и Московская области, а также Севастополь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом раскрыли в Министерстве обороны РФ. В Псковской области из-за атаки произошел пожар, связанный с возгоранием военных самолетов, в других же регионах беспилотники были перехвачены и нанесли инфраструктуре городов меньший ущерб. Pravda.Ru рассказывает о каждой из атак ВСУ.

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Пожар в Псковской области

По неподтвержденным данным загорелось четыре самолета. Минобороны РФ на момент написания материала не предоставило комментариев относительно произошедшего. Более того, по информации Mash, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта.

В МЧС сообщили, что объектами возгорания стали самолеты ИЛ-76.

"В 23:28 29.08.2023 года поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации ИЛ-76 в г. Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек", — говорилось в информации ведомства.

Как сообщает Mash со ссылкой на очевидцев, аэропорт был атакован при помощи 20 БПЛА.

"По словам очевидцев, прилетело около 20 дронов. Также местные сообщают о сильном пожаре в этом районе. Тем временем над городом стоит вой мигалок и сирен", — говорилось в публикации телеграм-канала.

Глава Псковской области Михаил Ведерников заявил, что по предварительным оценкам "ничего серьёзного", он также проинформировал об отмене всех рейсов в аэропорту города.

"Что касается работы аэропорта: принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме", — говорилось в его сообщении в телеграм-канале.

Три дрона в Брянске

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области", — заявило Минобороны РФ.

Глава региона Александр Богомаз подтвердил информацию ведомства, уточнив, что беспилотники пытались атаковать телебашню.

"Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — отметил он в своем телеграм-канале.

Атака на Севастополь

В своем телеграм-канале об атаке на Севастополь написал губернатор региона Михаил Развожаев.

"В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Ред.) отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", — написал он.

Упавший в столице дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Рузском районе Московской области также упал дрон. Об этом он также сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал он в 04:01.

Эту информацию также подтвердили и в российском оборонном ведомстве.

"Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области", — отчиталось Минобороны.

Орловская область

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о еще двух сбитых беспилотниках.

«Ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», — рассказал он в телеграм-канале.

Калужская область

В Минобороны рассказали, что средствами противовоздушной обороны также был сбит украинский БПЛА.

"30 августа около 02.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, глава региона Владислав Шапша раскрыл подробности произошедшей атаки.

"Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы. Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", — написал он.

Рязанская область

Информацию об этом также предоставило Минобороны РФ.

"30 августа около 4 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", — рассказали там.