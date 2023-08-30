СМИ: ВКС России нанесли удар ракетой Х-50 по штаб-квартире ГУР в Киеве

Сегодня, 30 августа, Воздушно-космические силы РФ нанесли удар с самолёта крылатой ракетой Х-50 по штаб-квартире Главного управления разведки (ГУР).

Фото: CreativeCommons

Об этом сообщает издание "ПолитНавигатор" со ссылкой на турецкие источники.

О результатах прилёта в логово главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова не сообщается, но турецкие ресурсы утверждают, что из штаб-квартиры в режиме максимальной секретности выносили убитых и пострадавших.

Напомним, вечером 30 августа ВСУ попытались атаковать Крым и Брянск. В восточной части Крыма сбита ракета, а над Брянской областью сбито два украинских дрона самолётного типа. Пострадавших в нет.