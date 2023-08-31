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Военные РФ ракетным ударом уничтожили лагерь подготовки боевиков ВСУ в районе Селидово

Силовые структуры

Российские военные точным ракетным ударом уничтожили пункт размещения и лагерь подготовки украинских боевиков в районе Селидово на временно оккупированной киевским режимом территории ДНР. Об этом сообщает военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Военные РФ ракетным ударом уничтожили лагерь подготовки боевиков ВСУ в районе Селидово
Фото: https://t.me/vrogov/8212

По его данным, ликвидировано около ста украинских боевиков. Многие тела ещё находятся под завалами и не поддаются опознанию.

Командование 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ разместило в этом лагере недавно прибывшее пополнение из числа мобилизованных, которых должны были бросить в бой под Авдеевку, отметил военкор.

Ранее сообщалось, что военные РФ уничтожили сразу шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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