Российские военные точным ракетным ударом уничтожили пункт размещения и лагерь подготовки украинских боевиков в районе Селидово на временно оккупированной киевским режимом территории ДНР. Об этом сообщает военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.
По его данным, ликвидировано около ста украинских боевиков. Многие тела ещё находятся под завалами и не поддаются опознанию.
Командование 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ разместило в этом лагере недавно прибывшее пополнение из числа мобилизованных, которых должны были бросить в бой под Авдеевку, отметил военкор.
Ранее сообщалось, что военные РФ уничтожили сразу шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска.
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