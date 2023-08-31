В госпитале Днепропетровска ожидают более 200 тяжёлораненых солдат ВСУ после удара "кассет" по полигону

В ответ на применение Вооружённых сил Украины кассетных боеприпасов российской стороной утверждалось, что "у нас их много, и мы ответим тем же".

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

И вот из Днепропетровского госпиталя поступила иформация, что там ждут прибытия большого числа "тяжёлых раненных".

"Ожидают от 200 тяжёлых и полуживых. Был прилёт кассет по полигону, где у укропа проходило боевое сглаживание. Сгладились", — сообщает Telegram-канал "Республика Одесса".

Также ресурс отмечает, что "двухсотых" (погибших) ещё не подсчитывали.

Ранее сообщалось, чтокиевская власть по тактике венгерских нацистов строит для себя бункеры по всей Украине.