В ответ на применение Вооружённых сил Украины кассетных боеприпасов российской стороной утверждалось, что "у нас их много, и мы ответим тем же".
И вот из Днепропетровского госпиталя поступила иформация, что там ждут прибытия большого числа "тяжёлых раненных".
"Ожидают от 200 тяжёлых и полуживых. Был прилёт кассет по полигону, где у укропа проходило боевое сглаживание. Сгладились", — сообщает Telegram-канал "Республика Одесса".
Также ресурс отмечает, что "двухсотых" (погибших) ещё не подсчитывали.
Ранее сообщалось, чтокиевская власть по тактике венгерских нацистов строит для себя бункеры по всей Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.