Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали экономно использовать технику на Запорожском направлении, поскольку сталкиваются с большими потерями, заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, в некоторых случаях украинские военные участвуют в боях без тяжёлых вооружений. Он добавил, что техника используется лишь при доставке пехотинцев в места сражений.
"Экономят, так как её наши ребята уже пожгли много", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.
Он также сообщил об упреждающих ударах ВС РФ, нанесённых по украинским войскам в районе Орехова и Запорожья. Глава движения назвал эти атаки "точными и чувствительными" для боевиков ВСУ.
Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские подразделения пытались прорвать оборону России, однако получили отпор и были уничтожены.
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