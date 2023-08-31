Рогов: ВСУ экономят технику на Запорожском направлении из-за больших потерь

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали экономно использовать технику на Запорожском направлении, поскольку сталкиваются с большими потерями, заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: openverse.org

По его словам, в некоторых случаях украинские военные участвуют в боях без тяжёлых вооружений. Он добавил, что техника используется лишь при доставке пехотинцев в места сражений.

"Экономят, так как её наши ребята уже пожгли много", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил об упреждающих ударах ВС РФ, нанесённых по украинским войскам в районе Орехова и Запорожья. Глава движения назвал эти атаки "точными и чувствительными" для боевиков ВСУ.

Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские подразделения пытались прорвать оборону России, однако получили отпор и были уничтожены.