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Балицкий: попытка прорыва ВСУ предотвращена в Запорожской области

Силовые структуры

Армия Украины силами двух штурмовых групп попыталась прорвать оборону России в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий: попытка прорыва ВСУ предотвращена в Запорожской области
Фото: openverse.org

По его словам, ВС РФ полностью уничтожили украинские группы, которые хотели осуществить атаку.

"Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.

Он добавил, что, помимо живой силы, российские военные уничтожили боевую технику ВСУ, переданную странами Запада. Врио главы региона поблагодарил солдат РФ за качественную работу и интенсивные удары.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что населённый пункт Работино в Запорожской области имеет большое значение для российской обороны.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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