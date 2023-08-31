Балицкий: попытка прорыва ВСУ предотвращена в Запорожской области

Армия Украины силами двух штурмовых групп попыталась прорвать оборону России в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: openverse.org

По его словам, ВС РФ полностью уничтожили украинские группы, которые хотели осуществить атаку.

"Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.

Он добавил, что, помимо живой силы, российские военные уничтожили боевую технику ВСУ, переданную странами Запада. Врио главы региона поблагодарил солдат РФ за качественную работу и интенсивные удары.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что населённый пункт Работино в Запорожской области имеет большое значение для российской обороны.