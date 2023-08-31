Армия Украины силами двух штурмовых групп попыталась прорвать оборону России в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, ВС РФ полностью уничтожили украинские группы, которые хотели осуществить атаку.
"Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.
Он добавил, что, помимо живой силы, российские военные уничтожили боевую технику ВСУ, переданную странами Запада. Врио главы региона поблагодарил солдат РФ за качественную работу и интенсивные удары.
Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что населённый пункт Работино в Запорожской области имеет большое значение для российской обороны.
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