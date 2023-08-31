Российский военный волейбольным приёмом отбил гранату в бою у Клещеевки

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащий армии России отбил волейбольным приёмом гранату в бою у Клещеевки под Артёмовском. Эффективное видео, снятое с дрона в ходе боя, опубликовали "Военкоры Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Российский солдат отбил рукой гранату в бою у Артёмовска

Отмечается, что российские бойцы штурмовали вражеские позиции. Военный бросил гранату, однако она попала в дерево и отрикошетила обратно в окоп. Солдат не растерялся и сумел в последний момент отбить её рукой.

Ранее военные РФ уничтожили сразу шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска.