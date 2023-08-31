Военнослужащий армии России отбил волейбольным приёмом гранату в бою у Клещеевки под Артёмовском. Эффективное видео, снятое с дрона в ходе боя, опубликовали "Военкоры Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что российские бойцы штурмовали вражеские позиции. Военный бросил гранату, однако она попала в дерево и отрикошетила обратно в окоп. Солдат не растерялся и сумел в последний момент отбить её рукой.
Ранее военные РФ уничтожили сразу шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска.
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