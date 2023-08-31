Разгромив украинские войска на южном направлении, ВС РФ полностью освободят республики Донбасса и Харьковскую область. Об этом сообщил журналист из США Джексон Хинкл.
По его словам, российские военные уже начали развивать наступление в районе Купянска, освобождая населённые пункты.
"Они защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. Под Харьковом это уже происходит", — подчеркнул Хинкл на своём YouTube-канале.
Журналист призвал командование ВСУ перейти к обороне после серьёзных потерь в Запорожской области. Кроме того, он добавил, что лучший вариант для Киева — заключить мирный договор с Москвой и остановить атаки.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Украина потеряет контроль на всём протяжении фронта по аналогии с ситуацией в Харьковской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.