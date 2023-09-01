Марочко: за три дня части бригад ВСУ теряют до 60 процентов солдат под Купянском

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В течение трёх дней боёв в районе Купянска части украинских бригад способны потерять до 60 процентов военнослужащих. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, Киев, сталкиваясь с тяжёлыми потерями, вынужден регулярно организовывать ротацию в Харьковской области. Он добавил, что восстанавливать боеспособность приходится сразу в нескольких подразделениях ВСУ.

"На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60 процентов личного состава, из них 40 процентов составляют безвозвратные потери", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл сообщил, что армия РФ разгромит украинские силы, после чего установит контроль над Харьковской областью. Освобождение населённых пунктов в районе Купянска уже началось, добавил автор.

Кроме того, в Западном военном округе (ЗВО) заявили о подготовке ВСУ к обороне на Купянском направлении.