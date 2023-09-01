В течение трёх дней боёв в районе Купянска части украинских бригад способны потерять до 60 процентов военнослужащих. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, Киев, сталкиваясь с тяжёлыми потерями, вынужден регулярно организовывать ротацию в Харьковской области. Он добавил, что восстанавливать боеспособность приходится сразу в нескольких подразделениях ВСУ.
"На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60 процентов личного состава, из них 40 процентов составляют безвозвратные потери", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл сообщил, что армия РФ разгромит украинские силы, после чего установит контроль над Харьковской областью. Освобождение населённых пунктов в районе Купянска уже началось, добавил автор.
Кроме того, в Западном военном округе (ЗВО) заявили о подготовке ВСУ к обороне на Купянском направлении.
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